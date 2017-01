BOPE prende Agente penitenciário que foi exonerado e não devolveu arma

No último dia 12 de janeiro o Diário Oficial do Estado do Acre, publicou a exoneração de Francisco Clave de Sousa da Costa, de 40 anos, do quadro de Agente Penitenciário do Instituto de Administração Penitenciária do Acre – IAPEN.

De acordo com os procedimentos Francisco Clave ao ser exonerado teria que devolver a arma que foi cautelada no nome dele quando prestava serviço ao estado na função de Agente Penitenciário, mas isso não aconteceu.

Na noite desta segunda-feira (23), policiais militares do Batalhão de Operações Especiais – BOPE, receberam uma denúncia anônima, informado que um homem estaria na rua Rio de Janeiro, no bairro Floresta armado de pistola.

Imediatamente a guarnição do BOPE foi ao endereço citado pelo denunciante e prendeu Francisco Clave de Sousa da Costa, que portava uma pistola ponto 40 e três carregadores e 17 munições pertencentes ao IAPEN.

Francisco foi preso e encaminhado à Delegacia de Flagrantes – DEFLA. Na delegacia o ex agente declarou que não tinha devolvido a arma e as munições, porque não teria assinado a exoneração, mas a justificativa dele, não foi levada em consideração, porque a exoneração foi tornada pública, ao ser publicada no Diária Oficial do Estado.