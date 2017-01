Tentativa de homicídio no centro da cidade

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

A vítima foi atingida com três facadas uma nas costa e duas no braço ele foi socorrido pelo samu e levado ao pronto socorro de Rio Branco, mas ao da entrada no pronto socorro minutos depois saio se negando se atendido e mesmo sangrando ele teria ido embora.

A tentativa de homicídio aconteceu, no final da tarde desta quinta feira 19/01, na Av. Getúlio Vargas perto do colégio aplicação . Segundo a vítima acredita que a motivação seria por causa de uma mulher que ele estava saindo.

E a mulher seria mulher de uma preso e a ordem pode te saído de dentro do presídio.