Estado deve indenizar policial em R$ 50 mil por erro em cirurgia de catarata

Um policial civil ganhou na Justiça uma indenização no valor de R$ 50 mil por ter ficado parcialmente cego de um olho após uma cirurgia de catarata. A decisão é da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rio Branco e foi publicada no Tribunal de Justiça do Acre na quarta-feira (18). A condenação, contra o Estado, cabe recurso.

Ao G1, o advogado Paulo Jorge Silva, um dos representantes do Estado na ação, disse que a defesa tem 30 dias para apresentar a apelação. Ele acrescentou que o processo é de 2013 e o procedimento foi feito durante um mutirão de cirurgia para catarata, disponibilizado pelo Estado.

“Há registros de que ele já tinha diabetes anteriormente. Não tem como comprovar que a cirurgia deixou ele cego. A Justiça precisa avaliar o histórico médico dele antes do procedimento. Outro problema pode ter deixado ele cego. Com certeza vamos recorrer”, explicou.

O problema teria surgido após a cirurgia. O idoso relatou que precisou ir para outro estado para corrigir parte do erro. Ricardo Alexandre, um dos advogados do Sindicato dos Policiais Civis do Estado do Acre (Sinpol/Ac), informou que o policial sofreu um corte no nervo durante a cirurgia.

Para o policial, houve negligência médica durante o procedimento e exigiu indenização por dano moral. Sobre a alegação do Estado, Alexandre diz que a Justiça comprovou que o policial ficou cego devido ao procedimento cirúrgico.

“Respeitamos a decisão do juiz. Estamos felizes com o êxito, mas precisamos ver se a condenação pode melhorar. Vamos ver se ele está satisfeito, senão vamos recorrer”, acrescentou.