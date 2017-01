Dupla assalta restaurante e rouba arma de policial em Rio Branco

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Assalto ocorreu na tarde desta quinta (19) no bairro Wanderley Dantas. Após a ação, os bandidos deixaram o estabelecimento em uma motocicleta.

Dois homens assaltaram um restaurante, na tarde desta quinta-feira (19), no bairro Wanderley Dantas, em Rio Branco. A informação foi confirmada pelo Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp). O estabelecimento estava em funcionamento no momento do ocorrido.

O Ciosp informou que a dupla armada entrou no local e anunciou o assalto. Um policial militar, que não teve o nome divulgado, era um dos clientes e teve a arma roubada na ação dos bandidos. Outros objetos também foram levados.

A polícia acrescentou que os dois homens fugiram do local em uma motocicleta. Apesar das vítimas conseguirem identificar informações como cor das roupas e modelo do veículo, ninguém foi preso até a publicação desta reportagem.