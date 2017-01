Corpo encontrado em decomposição em Rio Branco é identificado

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Pinterest(abre em nova janela)

Compartilhe no Skype(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Tumblr(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Pocket(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Compartilhe no Google+(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Igor Fernandes teria fugido durante confronto com a PM, na terça (17). Corpo foi encontrado na quinta (19) por moradores do bairro Tancredo Neves.

O corpo encontrado em decomposição no Loteamento Novo Horizonte, bairro Tancredo Neves, é de Igor Henrique da Silva Fernandes, de 24 anos, segundo o Instituto Médico Legal (IML). Moradores acionaram a polícia pelo Centro Integrado de Operação em Segurança Pública (Ciosp) após encontrarem o corpo na tarde de quinta-feira (19), em Rio Branco.

Uma equipe do 5º Batalhão da Polícia Militar do Acre (PM-AC) esteve no local e o jovem estava sem documentos de identificação.

Moradores do bairro afirmaram que Fernandes teria tentado roubar uma casa, na última terça-feira (18), juntamente com outras três pessoas. Houve troca de tiros com a PM-AC e três pessoas chegaram a ser levadas para delegacia.

O delegado Roberth Alencar, da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), esteve no local e confirmou que o caso tem a ver com a diligência feita pela PM. Alencar disse ainda que um dos suspeitos tinha fugido durante o confronto.