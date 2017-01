Arma da Polícia boliviana é apreendida pela PM do Acre

Ao perceberem que seriam abordados arremessaram uma sacola plástica contendo munições e um revólver da polícia boliviana. Imediatamente os autores receberam voz de prisão e foram encaminhados para Delegacia Geral de Polícia Civil do município para serem tomadas as devidas providências.

De acordo com os militares, a guarnição foi acionada via 190 informando as características de dois homens que estariam retornando da Bolívia com armas e drogas. Após patrulhamento preventivo, Francisco Gelcimar Menezes de Souza, 23 anos, e Dione Carvalho de Andrade, 19 anos, foram localizados.

