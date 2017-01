Polícia Militar realiza reunião com autoridades de segurança da Bolívia

Com o objetivo de facilitar a devolução de veículos brasileiros que são recuperados na Bolívia, o comandante do 10° Batalhão de Polícia Militar (10° BPM), capitão Fredson Araújo, se reuniu na manhã desta terça-feira, 17 de janeiro, com autoridades das forças de segurança boliviana no Departamento de Pando.

Por Jean Messias - Assessoria PMAC 18/01/2017 12h25