Adolescente morre após árvore cair em cima de barco no Rio Tarauacá

Uma adolescente de apenas 15 anos morreu após o barco em que estava ser atingido por uma árvore que caiu de um barranco na tarde de terça-feira (17), na Colocação América, no município de Tarauacá, interior do Acre. O Rio Tarauacá marcou, nesta terça, 9 metros.

A jovem, que estava acompanhada de outras 14 pessoas da mesma família na embarcação, morreu no local.

O piloto da embarcação e alguns passageiros ficaram feridos, mas o estado não é grave, segundo o Corpo de Bombeiros da cidade.

O tenente Gercimilton Nazaré relata que a unidade foi informada do acidente somente na manhã desta quarta (18) e enviou uma equipe para resgatar o corpo.

A previsão é que o grupo retorne para Tarauacá por volta de 12h desta quarta. Segundo informações o barco estava próximo do barranco para evitar “balseiros”, como popularmente são conhecidos os pedaços de árvores e outras vegetações que são arrastadas pelas águas do rio.

“Todos usavam coletes salva-vidas, se não fosse isso a tragédia poderia ter sido pior pois o rio está muito cheio e toda hora descendo balseiros, o risco é muito grande. Segundo informações, a árvore quebrou o toldo do barco e deixou ao menos quatro feridos, que permanecem no local e outros dois já vieram receber atendimento na zona urbana”, finaliza.

Rio Tarauacá

O Rio Tarauacá chegou ao nível de 9,20 metros na manhã de terça (17) e atingiu moradores do bairro Senador Pompeu. A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros. A corporação informou que os moradores do bairro decidiram permanecer no local onde as casas ficam sobre palafitas e até o momento a unidade não recebeu nenhum chamado para retirada de atingidos.

Na última quarta (11), as águas subiram 73 centímetros em 6h e marcaram 8,86 metros. Já na quinta (12) o afluente apresentou vazante de mais de um metro, chegando a 7,70 m. No mesmo dia, as águas voltaram a subir e marcaram 8,38 metros.

A cidade de Tarauacá enfrentou uma série de enchentes históricas há dois anos. Foram 12 ocorrências entre novembro de 2014 e março de 2015.

O ex- prefeito da cidade, Rodrigo Damasceno (PT-AC), chegou a decretar estado de calamidade pública em novembro de 2014. O nível do rio ultrapassou os 12 metros e atingiu mais de 70% da cidade.

Em dezembro do mesmo ano, o governo federal liberou R$ 794 mil para cobrir despesas com atendimentos às vítimas da enchente. Em fevereiro de 2015, o ex-prefeito afirmou que a prefeitura estimava um prejuízo de 40 milhões na zona rural e urbana. Já em março de 2015, a União liberou R$ 1.033.210 para a cidade, que deveria ser usado na execução de ações de socorro e assistência.