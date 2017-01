Corpo de mulher morta a tiros é encontrado na Cidade do Povo; Já são 32 execuções em 17 dias

Enquanto o secretário de segurança, Emilson Farias, se reúne em Brasília com demais autoridades em busca de soluções para conter a onda de violência no Acre e no restante do país, na manhã desta terça-feira, 17, uma equipe da Polícia Militar foi chamada por moradores na cidade do Povo para averiguar uma informação de que o corpo de uma mulher havia sido encontrado no bairro.

Por Ac24horas 17/01/2017 11h36