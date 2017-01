Bebedeira terminou em morte a golpes de enxada e faca em Xapuri

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Pinterest(abre em nova janela)

Compartilhe no Skype(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Tumblr(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Pocket(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Compartilhe no Google+(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Na manhã deste domingo (15), João Nunes Carneiro, de 31 anos, foi morto com uma enxadada na cabeça, no Assentamento Tupá, que fica localizada cerca de 60 km do município de Xapuri.

Segundo informações do sargento Alcimar, o principal suspeito, Manoel Martins dos Santos, de 59 anos, cansado de ser xingado pela vítima, revidou os insultos com palavrões.

A vítima, por ser mas jovem, quis iniciar uma luta corporal e, para se defender, Manoel pegou a enxada que estava trabalhando e desferiu uma pancada na cabeça de João, que mesmo ferido, continuou a insultá-lo e, após isso, desferiu duas facadas em João.

Em seu depoimento, ele alega legítima defesa, afirma não saber como conseguiu fazer aquilo e se arrepende profundamente, mas não tem mais o que fazer, terá que pagar pelo seu crime. Martins não tem passagem pela polícia. Ele foi levado para a Delegacia Geral de Xapuri, onde ficará à disposição da Justiça.