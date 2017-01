Polícia Civil do Acre apreende jetski e lancha de acidente que matou jovem de 23 anos que estava grávida

A Polícia Civil apreendeu na manhã desta segunda-feira (16), a lancha e o jetski envolvidos no acidente que matou a jovem Barbara Bruna, de 23 anos, que segundo informações de Haley Vilas Boas, diretor geral do Departamento de Polícia Técnico-científica, a jovem morta estava grávida de aproximadamente um mês.

O acidente que vitimou a jovem Barbara aconteceu na noite deste domingo (15), no rio Acre, trecho em frente a Gameleira no Segundo Distrito de Rio Branco.

O delegado Robert Alencar, da Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa – DHPP, já começou ouvir testemunhas e já identificou os proprietários do jetski e da lancha.

Pelos menos duas versões foram reveladas pelas testemunhas, uma de que a jovem teria estaria pilotando a moto aquática é que teria colidido contra a lancha e a outra que a lancha de propriedade do empresário Gringo Soster, e que ele estava dirigindo teria atropelado Bárbara.

Mas, para o delegado Robert Alencar, ainda é muito prematuro afirmar qualquer coisa, ele tem pelo menos 18 pessoas que testemunharam o acidente para ouvir.

A unanimidade entre as testemunhas é que o empresário Grinco Soster prestou socorro à vítima, a colocando na lancha e acionando o SAMU e que teria ficado no local até o momento em que a jovem foi declarada morta pelo médico do SAMU.