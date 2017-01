Mulher tem casa invadida e ladrões levam joias e mais de R$ 1 mil

Vítima estava na casa da mãe na hora do crime. Testemunha chegou a ver dois homens com uma mochila.

A dona de casa Suelem Melo, de 31 anos, teve um prejuízo de mais de R$ 4 mil após ter tido a casa arrombada na tarde deste sábado (14) no bairro do Telégrafo em Cruzeiro do Sul. A mulher conta que estava na casa da mãe quando teve a casa invadida. Ao chegar na residência, ela encontrou os objetos revirados. Entre os objetos furtados estão joias, celular, perfumes e uma quantia de R$ 1.200 em espécie.

“Eu estava na casa da minha mãe esperando minha filha chegar da igreja. Tinham arrancado as tábuas da parede do meu quarto e entraram. Os prejuízos ultrapassam R$ 4 mil entre joias, dinheiro, perfumes e computador. O meu maior medo é que eu moro só com as minhas filhas, então, se acontecer algo com uma delas, é muito traumatizante”, diz.

Uma testemunha teria visto dois homens em um terreno baldio atrás da casa da vítima com uma mochila. A polícia realizou buscas mas não conseguiu localizar os suspeitos.