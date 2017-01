Jovem morre em acidente entre jetski e lancha no rio Acre

Nesses tempos de chuvas e aumento no nível do rio Acre atrai dezenas de jovens, proprietários ou não de jet- ski, lanchas e até caiaque para passeios curtos pelo rio Acre.

A maioria fica concentrada entre as pontes Juscelino Kubitschek (ponte metálica), Passarela Joaquim Macedo, Ponte Coronel Sebastião Dantas (Ponte Nova), até a 4º Parte.

O grande números de lanchas, jetski disputando um espaço pequeno e sem qualquer fiscalização por parte da Marinha e até mesmo do Corpo de Bombeiros já resultou em alguns acidentes, mas nesta noite de domingo (15), uma lancha atropelou a jovem Barbara Bruna, de 23 anos que estava em um jetski, com o impacto da colisão a jovem sofreu traumatismo de crânio gravíssimo com exposição de massa encefálica, múltiplas fraturas pelo corpo e fratura exposta na perna.

De acordo com informações a jovem foi socorrida pelas pessoas que estavam na lancha, levada até a Marinha, onde uma equipe de suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, já aguardava.

Inicialmente a equipe medica do SAMU conseguiu estabilizar a vítima que estava em estado crítico, até conseguir retira-la da lancha e leva-la para o interior da viatura onde possui uma mini Unidade de Tratamento Intensivo – UTI, mas a gravidade dos ferimentos fez com que Barbara não resistisse e a jovem morreu dentro da viatura do SAMU.

Funcionários do Cais tentam impedir trabalho da Perícia do IML

Assim que ocorreu o acidente, as forças de segurança e saúde foram acionadas, Corpo de Bombeiros, SAMU e Polícia Militar, mas como o caso terminou em morte também foi acionada uma equipe do Instituto Médico Legal – IML para perícia a lancha e o jet- ski envolvidos no acidente.

Segundo informações funcionários do Cais, (Marina), onde a lancha e o jetski foram guardados, não queriam permitir a entrada da perícia técnica científica sendo necessário a intervenção da Polícia Militar, para garantir que a perícia fosse realizada.

Testemunhas do acidente informaram à polícia que as pessoas que estavam na lancha estariam realizando manobras radicais e em alta velocidade.