Inscrições para a corrida de São Sebastião continuam abertas

Desde a semana passada, dezenas de amantes do pedestrianismo já confirmaram participação na prova. O coordenador de esportes da prefeitura da cidade, Jorge Silva, informou que tem recebido ligações de vários municípios do estado, principalmente da capital, de pessoas interessadas em participar da corrida.

A prova terá percursos de 5 km e 10 km, com largada e chegada na frente da igreja de São Sebastião e será um dos eventos alusivos a festa do padroeiro da “princesinha do Acre”.

Medalhas para os 15 primeiros colocados

A coordenação da corrida bem que tentou contemplar todos os participantes com a medalha da prova, mas por questões financeiras a premiação com medalhas será apenas para os 15 primeiros, tanto no masculino quanto no feminino, que cruzarem a linha de chegada.

Segundo Jorge Silva, haverá ainda premiação em troféu e medalhas até o 3º colocado e medalhas para os outros 15 primeiros atletas.

A corrida de São Sebastião é uma realização da prefeitura de Xapuri com apoio da Secretaria Estadual de Esportes e a Federação Acreana de Atletismo.