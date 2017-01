Ataque a posto de controle deixa 8 policiais mortos no Egito

Homens armados mataram oito policiais nesta segunda-feira (16) em um ataque a um posto de controle na província de El-Wadi el-Gedid, no sudoeste do Egito, segundo informa o ministério do Interior egípcio.

Dois dos atacantes foram mortos quando as forças de segurança revidaram o ataque, e três outros funcionários de segurança ficaram feridos, disse o ministério em um comunicado.

O ataque ocorreu no posto de controle de Al-Naqab, a cerca de 80 quilômetros da cidade de El-Kharga, a capital da província.

Grupos jihadistas mataram centenas de soldados e policiais desde o golpe militar contra o presidente islâmico Mohamed Morsi em 2013, que foi seguido por uma repressão sangrenta contra seus partidários.

A maioria dos ataques ocorreu no norte da Península do Sinai, que faz fronteira com Israel e a Faixa de Gaza palestina. Outros ataques ocorreram em outras partes do país, inclusive no Cairo.

O grupo jihadista Estado Islâmico disse em 10 de janeiro que estava por trás de um ataque com carro-bomba contra um posto policial no Sinai que matou oito pessoas um dia antes. O EI também reivindicou a responsabilidade por um atentado suicida que matou 28 cristãos coptas em um culto no Cairo em 11 de dezembro. (Sputnik News Brasil)