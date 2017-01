Confronto com a Polícia Militar e homem termina morto

Na tarde de sábado (14), a Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima, via CIOSP, dando conta que em uma casa no residencial Aroeira, região do Calafate um homem armado estaria efetuando disparos em via pública.

De imediato várias guarnições se deslocaram para o endereço citado pelo denunciante. De acordo com informações de policiais militares que participaram da ação no momento da tentativa de abordagem ao suspeito, ele teria saído correndo e entrado em uma casa, antes porém na fuga teria atirado contra uma guarnição.

Ainda segundo relatos dos policiais, a casa foi cercada houve trocas de tiros e a pessoa identificada pelo nome de Emerson Calisto da Silva, de 19 anos foi atingido e morreu no local antes da chegada do SAMU que teria sido acionado pela Polícia Militar para socorrer a vítima.

Segundo a polícia dentro da casa foram encontrados duas armas de fogo, sendo duas escopetas calibres 28 e 36 e alguns cartuchos.

Ainda de acordo com a polícia o suspeito possuía dois Mandados de Prisão em aberto por crimes de roubo e furto. Mandados validos até os anos de 2032 e 2037.

Informações de moradores do residencial, não confirmadas pela Polícia Militar, o suspeito teria morrido no forro da casa, pois quando fugiu da polícia que o perseguia ele entrou em uma casa e subiu para o forro, um morador que teria indicado a casa para a Polícia.