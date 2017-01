29º morte é registrada na manhã deste domingo em Rio Branco

Em exatos 15 dias 29 pessoas foram mortas em todo o estado do Acre, desse total 21 foram assassinadas nos bairros periféricos de Rio Branco. Essa estatística macabra leva em, consideração somente os casos que deram entrada no Instituto Médico Legal – IML até o meio dia desde domingo (15).

Na manhã deste domingo, na rua João Minas Coelho, no bairro Jorge Lavocart, parte alta de Rio Branco, um homem identificado por Francisco das Chagas Cruz Silva, de 33 anos, mais conhecido pelo apelido de “Sol” em função da orientação sexual foi executado com cerca de cinco tiros efetuados por desconhecidos.

De acordo com o que a policiais militares do 5º Batalhão conseguiram apurar, por volta das 6h30 moradores do bairro ouviram disparo de arma de fogo e quando saíram de suas casas para ver o que estaria acontecendo encontraram Francisco Cruz “a Sol” ferida e agonizando.

Uma equipe do SAMU foi acionada, mas ao chegar ao local a vítima já estava morta.