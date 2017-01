29 pessoas são assassinadas em 15 dias no estado do Acre

O número superou em muito o do mesmo período do ano passado. As ocorrências de morte violenta são praticamente o mesmo enredo, em algumas situações o mesmo cenário, o que muda são os personagens, que não são fictícios, esses são reais, tanto como vítima quanto como algozes.

A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa – DHPP, nem inicia investigação de uma morte, já chega duas ou três. Os inquéritos estão aumentando e a quantidade de pessoas a serem ouvidas em depoimento só aumentam também.

Em alguns casos, um mesmo criminoso ou criminosos, são autores de dois ou mais assassinatos, o difícil são as testemunhas colaborarem com a Polícia, pois a maioria dos crimes acontece em bairros periféricos, onde também impera além da violência, a “lei do silêncio”.

De 01 à 15 de Janeiro até às 15h

01 Vítima: Auricélio de Oliveira do Espírito Santo

Local: Acrelândia

Ferimento por arma branca

02 Vítima: Genilson de Lima Escobar

Local: Senador Guiomard

Ferimento por arma branca

03 Vítima: Edcarlos Paolino de Souza

Local: Sena Madureira

Ferimento por arma branca

04 Vítima: José Reginaldo Tavares Campos

Local: Presídio Francisco de Oliveira Conde

Ferimento por arma branca

05 Vítima: Geovane França de Souza

Local: Estação Experimental – Rio Branco

Ferimento por arma de fogo

06 Vítima: Cleonado Barbosa Martins

Local: Bairro Telégrafo – Cruzeiro do Sul

Ferimento por arma de fogo

07 Vítima: Leandro Rodrigues Modesto

Local: Sena Madureira

Ferimento por arma de fogo

08 Vítima: João Souza de Oliveira

Local: Taquari – Rio Branco

Ferimento por arma de fogo

09 Vítima: Emerson Camusa de Souza, 30 anos

Local: Bairro Plácido de Castro – Rio Branco

Ferimento por arma de fogo

10 Vítima: Arquineudo Bezerra Rodrigues vulgo cabeça

Local: Bahia Nova – Rio Branco

Ferimento por arma de fogo

11 Vítima: Jadeilson Batista da Silva

Local: Nova estação – Rio Branco

Ferimento por arma de fogo

12 Vítima: Josiel de Oliveira

Local: Sobral – Rio Branco

Ferimento por arma de fogo

13 Vítima: Fábio Souza Lima de 18 anos, apelido “Neguim Xavier”.

Local: Feijó

Ferimento por arma branca

14 Vítima: Jucelino dos Santos Vieira, 28 anos

Local: Mocinha Magalhães – Rio Branco

Ferimento por arma de fogo

15 Vítima: José Augusto do Nascimento, 35 anos

Local: Ayrton Senna – Rio Branco

Ferimento por arma de fogo

16 Vítima: Mateus Silva de Andrade

Local: Plácido de Castro – Rio Branco

Ferimento por arma de fogo

17 Vítima: José da Cruz Henrique dos Santos

Local: Panorama – Rio Branco

Ferimento por arma de fogo

18 Vítima: Lucas Gabriel Gonçalves dos Santos, 16 anos

Local: Cidade Nova – Rio Branco (dia 07)

Ferimento por arma de fogo

19 Vítima: Ruan Santos Correia, 20 anos

Local: Conj Habitar Brasil – Rio Branco

Ferimento por arma de fogo

20 Vítima: Adailton Souza da Silva, 22 anos

Local: Sobral – Rio Branco

Ferimento por arma de fogo

21 Vítima: Natanael Sampaio de Moura, 28

Local: Sobral – Rio Branco

Ferimento por arma de fogo

22 Vítima: André Fernandes da Costa, 31

Local: sobral – Rio Branco

Ferimento por arma de fogo

23 Vítima: Walker dos Santos de Castro, 32 anos

Local: Sobral – Rio Branco

Ferimento por arma de fogo

24 Vítima: Marcelo Mesquita Ecomena, 21 anos

Local: Vitória – Rio Branco

Ferimento por arma de fogo

25 Vítima: Cleuton Pires da Silva, 25 anos

Local: Sobral – Rio Branco

Ferimento por arma de fogo

26 Vítima: Adriano Lima de Araújo

Local: Presídio de Tarauacá

Asfixiado

27 Vítima: Emerson Calisto

Local: Aroeira – Rio Branco

Ferimento por arma de fogo

28 Vítima: Evanilson de Abreu

Local: bairro Jorge Lavocart

Ferimento arma de fogo

29 Vítima: Francisco Cruz “Sol”

Local: Jorge Lavocart

Arma de fogo