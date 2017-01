O argentino Lionel Messi alcançou nesta quarta-feira mais um recorde no Barcelona: a artilharia nos gols de falta. Com o tento anotado diante do Athletic de Bilbao na vitória por 3 a 1, o craque igualou o holandês Ronald Koeman com 26 gols em cobranças de tiro livre.

A partida, válida pela Copa do Rei, marcou também o fim do jejum de gols de Neymar, que já durava três meses.