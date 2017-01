Homem atravessa rodovia para salvar cachorro e morre

Um homem sacrificou a própria vida para salvar a do cachorro em Mongaguá, no litoral de São Paulo. Conforme a Polícia Civil, Hudson Fuentes, de 43 anos, passeava com a esposa e o cão, na noite desta quinta-feira, no encostamento da rodovia Padre Manoel da Nóbrega quando o animal se soltou e correu para a pista. Ao partir para resgatá-lo, acabou sendo atropelado por um ônibus.

Em depoimento à polícia, publicado pelo G1, o condutor do coletivo, que não teve o nome revelado, declarou que, pela proximidade e rapidez com que Fuentes correu pela pista, não teve como impedir o atropelamento. Fuentes chegou a ser levado para o Pronto Socorro de Mongaguá, mas não resistiu aos ferimentos.

O acidente foi registrado na Delegacia Sede de Mongaguá como homicídio culposo (sem intenção de matar). O cachorro, de raça não revelada, passa bem.