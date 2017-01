Adolescente denuncia abuso sexual e se enforca ao vivo no Facebook

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Vídeo de quase 20 minutos começa com relato de abuso sexual e termina em suicídio

A adolescente Katelyn Nicole Davis, de 12 anos, se enforcou no quintal de casa, em Cedartown, no estado da Geórgia, nos EUA, e transmitiu tudo ao vivo pelo Facebook no dia 30 de dezembro.

O vídeo de quase 20 minutos começa com um relato de abuso sexual de um familiar sofrido por ela. Katelyn concluiu o discurso com o enforcamento.

“Perdão por não ser tão bonita, perdão por entrar e sair tão rapidamente da vida de vocês, perdão por não ser boa o suficiente, perdão por parecer uma prostituta. Eu sinto muito”, lamenta.

O vídeo termina com um grito da mãe da menina.

De acordo com “Daily Mail”, a polícia foi acionada e levou Katelyn para o Polk Medical Center, onde ela já chegou sem vida.

As autoridades locais receiam que o vídeo pode incentivar outros jovens a fazer o mesmo. “Entramos em contato com diversos sites que vêm replicando o vídeo. Eles não são obrigados por lei e retirar o conteúdo, mas o bom senso pede”, diz o chefe de polícia do Condado de Pol, Kenny Dodd.

No dia 27 de dezembro, três dias antes de se suicidar, Katelyn relatou o abuso sexual em um blog e se disse deprimida, pensando em se matar. As autoridades locais estão investigando.