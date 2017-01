MPAC conclui mandados de busca e apreensão da operação ‘Volta ao Mundo’

A equipe do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) de Xapuri, juntamente com o Núcleo de Apoio Operacional (NAT) da instituição, concluiu nesta quarta-feira (11) o cumprimento dos mandados de busca e apreensão da operação “Volta ao Mundo”, que investiga gastos abusivos da antiga gestão municipal com combustíveis.

Nesse segundo momento foram cumpridos mandados em relação a suspeitas de máquinas e equipamentos públicos, a maioria de uso agrícola, sendo utilizados em propriedades particulares.

Segundo o promotor de Justiça substituto de Xapuri, Fernando Henrique Santos Terra, em diligências anteriores o MP estadual já havia identificado patrimônios públicos nessa situação. “O foco dessa fase da operação ‘Volta do Mundo’ diz respeito à conservação do patrimônio de Xapuri relativo a máquinas e equipamentos públicos”, contou.

Acompanhados de oficiais de Justiça, os profissionais do NAT cumpriram 9 mandados de busca e apreensão, além do recolhimento de bens para investigação.



Conclusão e análise

Simultaneamente à entrega de mandados de busca e apreensão na zona rural de Xapuri, a equipe do NAT já começou o trabalho de pré análise e seleção dos documentos e materiais apreendidos. Neste momento, foi separado o que não se encaixa como indício e o que deve ser encaminhado para o laboratório do NAT.

O promotor de Justiça Fernando Henrique destacou o Núcleo de Apoio Técnico como fundamental para o auxílio em situações com essa. “Não sabia ao certo como operacionalizar esse processo e o NAT auxiliou desde a orientação até a execução da operação. Agradeço a todos”, declarou.

Ao longo de dois dias de operação foram cumpridos 23 mandados de busca e apreensão em Xapuri, sendo recolhidos computadores, mídias em CDs, DVDs e pendrives, caixas de arquivo, notas de compra, celulares, requisições e contratos.

Também foi feito o flagrante de uma arma com a numeração raspada e documentos oficiais em casas de particulares.

Estiveram envolvidos na ‘Operação Volta ao Mundo’, cerca de 50 componentes do MP Estadual, da capital e dos municípios de Xapuri e Brasiléia. As equipes tiveram apoio da assessoria de segurança institucional do MPAC.