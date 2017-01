Líderes do Comando Vermelho ameaçam polícia após mortes de quatro membros em Rio Branco

Um aviso de ameaça está sendo compartilhado nas redes sociais por supostos membros da facção Comando Vermelho. No conteúdo é citado que a quadrilha fará terror no Estado em retaliação a morte de quatro integrantes do grupo pela polícia na noite desta quarta-feira (11).

Por Ac24horas 12/01/2017 10h43