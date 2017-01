Franco atirador mata uma pessoa e fere duas na Baixada

Rio Branco vive mais de 24 horas de tensão na área policial. Com registros de mortes e tentativas de homicídios em vários bairros da cidade.

Na manhã desta quinta-feira (12) três pessoas foram alvos de um franco atirador, uma morreu e duas ficaram gravemente feridas.

O crime aconteceu na estrada da Sobral, nas proximidades do bairro Plácido de Castro, quando dois homens em uma motocicleta começaram a atirar em Rafael da Costa Luz, de 28 anos, ele foi atingido com um tiro no tórax, ocorre que durante a tentativa de matar Rafael, o criminoso findou por atingir duas pessoas inocente.

O comerciante Nelson da Silva Salgado, de 56 anos, foi baleado no pescoço dentro de seu comércio, um morador da região identificado por Cleyton Pires da Silva, de 25 anos que passava no momento do tiroteio foi atingido com três tiros no tórax.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU socorreu as três vítimas, Cleyton não resistiu a gravidade dos ferimentos e morreu antes de chegar ao Pronto Socorro, Rafael e Nelson deram entrada na unidade de Urgência e Emergência em estado grave.