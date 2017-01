Prefeito visita Feira do Santa Inês e anuncia melhoria na estrutura das 32 Feirinhas da Agricultura Familiar nos Bairros de Rio Branco

O prefeito Marcus Alexandre visitou nesta terça-feira, 10, a feirinha da Agricultura Familiar do bairro Santa Inês, localizado no Segundo Distrito e anunciou melhorias para a estrutura das 32 Feiras de Bairro mantidas pela Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria de Agricultura e Floresta – SAFRA. Nas feiras são comercializadas, hortaliças, frutas e verduras. “Nosso objetivo é melhorar cada vez mais a estrutura das Feirinhas de Bairro, que beneficia agricultores, que vendem diretamente para os consumidores, que por sua vez contam com produtos de boa qualidade e preços acessíveis”, esclareceu o prefeito.

O secretário de Agricultura e Floresta, Mário Jorge Fadell, diz que a licitação para a compra de novas lonas, armações de ferro e pintura das bancas de todas as 32 Feirinhas, será realizada ainda neste mês de janeiro, o que vai melhorar muito a qualidade de trabalho dos feirantes.

Para os feirantes, a notícia veio em boa hora. Dona Maria Sobreira, agricultora do Catuaba e feirante no Santa Inês, cita que toda terça-feira está no Santa Inês, onde vende cerca de R$ 300 reais por semana, somando R$ 1.200 mensais. “Com barracas melhores, podemos incrementar nossas vendas e trazer mais produtos, aumentando assim nossa renda. Esse programa é muito importante para nós e eu por exemplo, com meu velho, vivemos disso aqui”.

As 32 Feirinhas são realizadas de segunda a segunda nos bairros de todas as regionais de Rio Branco, de forma que diariamente, há feiras em diferentes pontos da capital. Cerca de 300 produtores rurais do Cinturão Verde de Rio Branco, dos Polos Agroflorestais, da Estrada Transacreana e os ribeirinhos, produzem e vendem nos locais, hortaliças e frutas, além de goma e os derivados, como bolos.

A secretaria de Agricultura garante programas, insumos e acompanhamento de toda a cadeia produtiva das frutas e verduras em várias localidades. Entra com a mecanização da terra, assistência técnica, tecnologia – há 900 estufas mantidas pela SAFRA que garantem a produção de inverno a verão, o transporte dos produtos para as feiras, as barracas, embalagens para comercialização, uniformes e as bancas devidamente cobertas.

Fortalecimento da agricultura familiar e expansão das feirinhas de bairro

Fadell lembra que no início da gestão do prefeito Marcus Alexandre, havia 18 Feiras de Bairro na capital. Em quatro anos, o número quase dobrou, passando para 32. A expansão, de acordo com Fadell, foi possível graças a várias ações de fortalecimento da agricultura familiar, que resultou no aumento da produção, o que deve continuar nesse novo mandato do prefeito Marcus Alexandre.

Mecanização, assistência técnica e melhoria e abertura de ramais, formaram o tripé que alavancou a agricultura familiar nestes últimos quatro anos. Só na região da Estrada Transacreana, a prefeitura por meio da EMURB, abriu, melhorou e piçarrou cerca de 300 quilômetros de ramais.

“O novo Plano de Governo do prefeito Marcus Alexandre prevê 40 Feirinhas de Bairros e podemos até ultrapassar essa meta, beneficiando assim um número maior de agricultores”, destaca Fadell.