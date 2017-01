Poste cai e mulher fica presa a fios de alta tensão no Acre, VEJA VÍDEO

Bombeiros resgataram mulher, que ficou com ferimentos leves. Acidente ocorreu em Rio Branco; Eletrobrás investiga causas do acidente.

Um poste de energia caiu durante a chuva na manhã desta quarta-feira (11), na Estrada Dias Martins, bairro Tucumã, em Rio Branco, e quase causa um grave acidente. Uma mulher que passava de motocicleta no momento em que o poste caiu, ficou presa nos fios de alta tensão.

O sargento do Corpo de Bombeiros José Sebastião Carvalhosa, que estava de folga, passava pelo local fez os primeiros atendimentos e isolou a área.

Ao G1, a Eletrobrás Distribuição Acre informou que uma equipe está trabalhando para colocar o poste novamente no local. A concessionária disse ainda que a área ficou sem energia no momento do ocorrido, mas o fornecimento já foi restabelecido. Uma equipe da segurança do trabalho também foi enviada para verificar a causa da queda do poste.

“Nós estávamos passando, eu e um amigo que também é dos Bombeiros, e o poste caiu sozinho. Uma mulher que passava de moto colidiu contra o mesmo, que já estava no chão, e caiu do veículo. Nós fizemos os primeiros socorros, acalmamos ela e isolamos a área. Na hora estavam passando duas viaturas nossas e nós pedimos apoio”, contou Carvalhosa.

O sargento disse que, além do perigo de o poste ter caído no chão, ainda chovia no momento do acidente. “Havia muito risco e as pessoas não sabiam o que fazer. Tinha fumaça e princípio de incêndio, isolamos o local, inicialmente com o meu carro. Esse tipo de acidente com objetos energizados é do tipo C, então, todo cuidado é pouco”, disse.

Carvalhosa contou ainda que procurou orientar as pessoas que estavam perto para que se afastassem. “Tinha um carro que estava em cima do fio, orientamos o motorista para que ele não saísse do veículo. Pedimos apoio da Polícia Militar e da empresa de energia e eles chegaram rápido e desligaram a energia para evitar acidentes”, acrescentou.

A mulher que ficou presa entre os fios foi encaminhada por uma viatura dos Bombeiros para o hospital. “Ela estava sangrando e levamos ela para o hospital. Ela bateu no poste, cortou o supercílio direito e a parte inferior abaixo do olho”, contou o militar.

O lavador de carros Alexandre Ribeiro, de 38 anos, que gravou o vídeo, trabalha ao lado de onde aconteceu o acidente. Segundo ele, na hora não deu para perceber o que tinha acontecido. “Nós só ouvimos a pancada, não ficamos nem assustados porque não sabíamos o que era. Então, ao vermos o que aconteceu, corremos para ajudar. Esse poste já havia sido substituído anteriormente após ter sido atingido por um veículo”, finalizou.