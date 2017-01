Obra de contenção da Rua Boulevard Augusto Monteiro segue em ritmo acelerado

As obras de contenção da encosta do Rio Acre na Rua Boulevard Augusto Monteiro já estão 90% prontas, informou nesta terça-feira, 10, o engenheiro civil Francildo Rodrigues, da Secretaria Municipal de Obras Públicas de Rio Branco. Depois de feitas as fundações com mais de 12 metros de profundidade, e a grande parte do muro de contenção de 53 metros de extensão, a fase agora é de aterramento.

Nas duas cabeceiras do muro serão construídas proteções do tipo rip-rap, que se constitui basicamente de sacos cheios de solo misturado com cimento. O rip-rap é uma técnica alternativa para estabilização de taludes e contenção de encostas. Tem a finalidade de estabelecer o equilíbrio da encosta através de seu peso próprio.

Depois do muro e do aterramento concluído, será feita a recomposição do aterro e a construção de uma calçada. Logo depois, será feita a urbanização de toda a área com grama, plantas, guarda-corpo, bancos e iluminação. Assim, quando a parte de engenharia estiver pronta a Prefeitura irá implantar um belo mirante onde as pessoas poderão passear e se divertir com a família e amigos.

O ponto onde está sendo feito o muro de contenção fica na curva do Rio Acre e recebe muita pressão da água, por isso o projeto exigiu fundações de até 12 metros A obra do bairro Quinze é uma das obras executadas com recursos próprios e federais – R$2,3 milhões no total. Outras contenções na encosta do Rio Acre foram feitas na Rua 1º de Maio, no bairro Seis de Agosto, e no bairro da Base. Em andamento ainda se encontra também o projeto da contenção do Calçadão Raimundo Escócio. Os desbarrancamentos aconteceram logo depois da enchente histórica do Rio Acre, em 2015.