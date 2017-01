Foragido de Rondônia é preso pela PM do Acre

Izaías Guilhermino da Silva, mais conhecido como “Toca”, foi capturado por policiais do Grupo de Intervenção Rápida e Ostensiva (GIRO) do 10° Batalhão de Polícia Militar (10° BPM) na noite desta terça-feira, 10 de janeiro, no município de Epitaciolândia, Estado do Acre.

Jean Messias - assessoria PM 11/01/2017 4h43