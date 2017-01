Homem é executado com tiro na testa

O crime aconteceu na noite desta segunda- feira(09), na rua Iolanda, no bairro Plácido de Castro, região da Baixada do Sol.

Segundo informações a vítima Matheus Silva, estava na esquina conversando com amigos, quando dois homens em uma moto chegaram atirando em Matheus.

O garupa da moto já foi sacando uma arma e efetuou os disparos contra a vítima que foi atingida com um tiro na testa, a gravidade do ferimento fez com que a vítima morresse minutos depois de ser atingido.

Uma equipe do SAMU foi acionada somente para atestar a morte e liberar o corpo ´para resgate do Instituto Médico Legal – IML.

Segundo testemunhas, enquanto aguardavam a chegada do IML os dois criminosos para de moto novamente pelo local do crime e ainda olharam para o corpo estendido no chão em seguida fugiram.