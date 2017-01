Homem é executado com cinco tiros no Panorama

José da Cruz Henrique dos Santos, de 42 anos foi executado com cinco tiros na noite desta segunda-feira (09), na rua Majestade no bairro Panorama, região alta de Rio Branco, a capital do Acre.

De acordo com informações a vítima estava no apartamento, quando dois homens chegaram a pé e pela janela e porta do apartamento da vítima começaram a atirar.

José da Cruz foi atingido com dois tiro na cabeça e três no tórax. Uma equipe do SAMU foi acionada, mas ao chegar ao local a vítima já estava morta.