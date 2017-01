Dois adolescentes são apreendidos pela Polícia Militar com arma de fogo no bairro Wilson Ribeiro

Em patrulhamento de rotina, homens da Rádio Patrulha (RP) do 4º Batalhão apreenderam dois adolescentes, um de 17 anos e outro de 14, com uma arma de fogo. A ação policial ocorreu no início da tarde desta segunda-feira, 09 de janeiro, na Rua Papagaio, localizada no bairro Wilson Ribeiro.

Segundo os policiais, os adolescentes ao notarem a presença policial tentaram se esconder em uma residência na localidade, mas foram detidos pelos militares. Com a autorização da proprietária foi realizada uma busca no imóvel, sendo encontrado um revólver calibre 38 e três munições intactas.

Os adolescentes foram encaminhados, juntamente com o armamento até a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), para serem tomadas as medidas cabíveis ao caso.