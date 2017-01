Vasco conversa com Goiás para ceder Jorge Henrique e Julio Cesar

Dupla está fora dos planos do Cruz-Maltino e poderia ser emprestada até o fim do ano, quando se encerra vínculo com cariocas. Esmeraldino ainda analisa nomes

Fora dos planos do Vasco para 2017, Jorge Henrique e Julio Cesar podem continuar jogando juntos. A diretoria conversa com o Goiás para emprestar os dois jogadores até o fim do ano, quando seus contratos com o Cruz-Maltino se encerram. Os goianos, porém, ainda não deram resposta. Outros clubes também foram procurados.

O empresário de Jorge Henrique, Roberto Gomes, foi avisado pelo Vasco da possibilidade de transferência. O atacante também foi oferecido ao Sport, mas, a princípio, não interessa. Em Pernambuco, onde começou a carreira, o jogador já atuou por dois rivais do Leão – o Náutico e o Santa Cruz.

Julio Cesar teve o auge de sua carreira justamente no Goiás. Em 2009, ele foi eleito o melhor lateral-esquerdo do Campeonato Brasileiro. No ano seguinte, foi contratado pelo Fluminense.

Tanto Julio quanto Jorge se reapresentam no Vasco no dia 12 de janeiro, quando o elenco principal vascaíno já terá viajado para os Estados Unidos, onde disputa a Florida Cup. Enquanto não definirem seu destino, eles treinarão de forma separada – Junior Dutra e Diguinho são outros jogadores na mesma situação.

Kadu Fernandes é emprestado

Zagueiro criado na base cruz-maltina e também fora dos planos de Cristóvão, Kadu Fernandes foi emprestado ao Tupi, de Juiz de Fora, até o fim do ano. O defensor, de 21 anos, vai disputar o Campeonato Mineiro e a Série C pela equipe mineira.

Lucas Barboza, outro que também está para ser emprestado, ainda negocia sua renovação de contrato com o Vasco. Ele tem vínculo até 16 de maio e precisa estendê-lo antes de ser cedido a outro clube.