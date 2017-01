Motorista causa acidente na madrugada e foge deixando jovens dentro veículo

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Pinterest(abre em nova janela)

Compartilhe no Skype(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Tumblr(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Pocket(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Compartilhe no Google+(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

As autoridades do Município de Brasiléia estão tentando identificar o motorista que quase causou uma tragédia na madrugada deste domingo, dia 8, quando dirigia em alta velocidade, um veículo modelo Ford/Ka, placas MZO 3563, pela Avenida Rui Lino, sentido cemitério.

Segundo consta no 10º Comando da PM, o motorista teria perdido o controle quando acessou a curva sentido rodoviária, o veículo rodou e perdeu a direçao e invadiu o estacionamento na rodoviária e capotou, ficando com as rodas para cima.

Além da irresponsabilidade de estar dirigindo em alta velocidade, o motorista que não foi identificado até o momento, fugiu do local deixando duas jovens dentro do veículo sem prestar socorros, sendo uma menor de 17 e Jalcilene Menezes de Souza (21), que foram socorridas por terceiros e sofreram apenas escoriações leves pelo corpo.

O veículo que está no nome de Atevaldo da Silva Lopes, será o ponto inicial para se tentar identificar o motorista e que pague pelos danos causado ao ônibus da empresa Transacreana que estava estacionado no local, além de sofrer multas e percas de pontos na carteira.

Segundo foi comentado, foi um milagre não ter ocorrido uma tragédia maior, devido sempre ter pessoas pelo local aos domingos, quando acontece a Feira Municipal e a espera de embarque para viagens.