Homem que estuprou filha de 11 anos e abandonou bebê dela é preso

Suspeito foi preso em Piracicaba, no interior de São Paulo

A Polícia Civil de São Paulo prendeu o homem que estuprava a filha de 11 anos e abandonou o bebê da criança (foto) dentro da mala de um carro em Piracicaba, no interior de São Paulo. O recém-nascido pode ser neto do suspeito.

De acordo com o R7, a prisão aconteceu ainda na semana passada. A polícia diz que a menina de 11 anos contou que sofria abusos sexuais do pai e que ele abandonou o bebê, encontrado ainda com o cordão umbilical, dentro de uma caixa de papelão.

O recém-nascido está internado e o Conselho Tutelar foi acionado para o caso. O suspeito foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Piracicaba.