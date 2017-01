Taxista é preso pela Polícia Militar com 15 quilos de cocaína em Brasileia

Guarnições de Rádio Patrulha (RP) do 10° Batalhão prenderam na noite deste sábado, (07), Gandulfo Amaral Rodrigues (24 anos), no município de Brasileia. Com o Gandulfo foram apreendidos 15 quilos de cocaína escondidos em uma mochila.

Segundo informações dos policiais, eles realizavam patrulhamento de rotina, quando avistaram um cidadão em atitude suspeita. O taxista ao notar a presença policial tentou empreender fugar por um matagal, mas foi detido pelos militares.

Ainda segundo os policiais, foram encontrados no interior da mochila pertencente ao abordado 15 barras de cocaína. Gandulfo foi preso e conduzido para Delegacia Geral de Brasileia, onde o entorpecente foi pesado e totalizou 15 quilos e 300 gramas.