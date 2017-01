Polícia Militar prende três homens com arma e drogas

A prisão de três homens que não tiveram os nomes divulgados pela Polícia Militar aconteceu através de uma denúncia anônima.

De acordo com informações de policiais militares do 4º Batalhão, o denunciante informava que um veículo, modelo Astra estaria transportando armas de um bairro para o outro em Rio Branco, a capital do Acre.

Os militares passaram a procurar pelo veículo que foi encontrado em um estacionamento de um supermercado. O motorista foi abordado e a princípio negou saber de qualquer situação ilícita, mas em seguida decidiu confessar que sabia em que local estava escondida uma arma roubada de uma empresa de vigilância, além disso levou os policiais ao endereço.

O endereço foi em uma duas casas no Conjunto Esperança. Na primeira casa foi encontrada o revólver calibre 38 com a numeração raspada e uma pessoa foi presa.

Na segunda casa foram encontrados entorpecentes e outra pessoa que estava na casa foi presa e todos foram encaminhados a Delegacia de Flagrantes – DEFLA.