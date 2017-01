Mais uma execução no bairro Airton Sena na Baixada

Os crimes contra a vida não pararam por toda a semana e fim de semana. Na noite de sábado (07), José Augusto Nascimento foi executado com quatro tiros, sendo dois na cabeça e dois na região do tórax.

Segundo o pouco que a polícia conseguiu apurar, pois no bairro em que a vítima morava e foi morta impera a “lei do silêncio” José Augusto residia na travessa Campinas, no bairro Airton Sena, região da Baixada da Sobral e no sábado à noite ele estava na casa de uma irmã e quando chegou a hora de retorna para a casa dele, caminhava na ainda na travessa quando dois homens em uma moto se aproximaram da vítima e começaram a disparar contra José Augusto que correu em direção a casa onde morava, mas caiu morto.

Equipes da Polícia Militar estiveram no local em busca de informações que ajudassem na identificação da dupla de criminosos, mas as testemunhas optaram pelo silêncio temendo represálias.