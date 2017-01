Homem e morto com quatro facadas na Sobral

Joniel de Oliveira, de 24 anos, foi assassinado na noite de sexta-feira (06) a golpe de faca, o crime aconteceu na estrada da Sobral.

De acordo com o que a polícia conseguiu apurar, a vítima caminhava na rua, quando um homem não identificado se aproximou e sacou de uma faca e começou a desferir golpes em Joniel que morreu no local do crime.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU ainda foi acionada, mas ao chegar ao local do crime, a vítima já estava morta.

A vítima foi atingida com um golpe no pescoço e três nas costas. A polícia tenta identificar o criminoso que fugiu levando a arma e não foi reconhecido pelas testemunhas.