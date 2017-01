Carreta carregada com 30 toneladas de madeira tomba no centro de Rio Branco

A carreta carregada de placa EOF 2987 com 30 toneladas de madeira, era dirigida por Aldo Rocha, quando tombou no cruzamento da Avenida Ceará com rua Pernambuco no centro de Rio Branco, a capital do Acre.

De acordo com informações do motorista, ele trafegava na Avenida Ceará sentido centro/bairro, quando tentou entrar à direita na rua Pernambuco, mas por ser a rua estreita, a direção da carreta não foi suficiente e ele retornou para tentar uma manobra mais aberta, quando entrou com o “cavalo” na rua Pernambuco, a carreta tombou e espalhou as 30 toneladas de madeira que era transportada.

Por sorte ninguém passava na hora do acidente e nem o motorista da carreta se machucou. Ele afirmou que o prejuízo com os danos matérias pode chegar próximo a R$ 100 mil.

O trânsito no local ficou interdita por mais de duas horas enquanto a carreta e a madeira eram retirada da rua e transportada em outros caminhões menores.