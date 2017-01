Rio Juruá próximo da cota de aleta atinge famílias de cinco bairros

CRUZEIRO DO SUL – Membros da Defesa Civil e Bombeiros com o nível elevado das águas do Rio Juruá, em Cruzeiro do Sul, monitoram diariamente, os bairros Lagoa, Miritizal, Olivença, Boca do Moa e Várzea, que anualmente são afetados pela cheia.

Por Ac24horas 06/01/2017 11h56