Ex-detento posta foto com armas no Facebook e é preso no interior do AC

O ex-presidiário Adaue Pereira Pessoa, de 19 anos, foi preso no município de Acrelândia, interior do estado, na quarta-feira (4), após fotos ostentando arma e faca em uma página nas redes sociais.

A Polícia Civil chegou até ele após receber uma denúncia anônima. Na imagem, o rapaz escreveu a frase “O mundo gira e os vaciloes rodando tlgd tmj”, [sic].

O delegado responsável pelas investigações, Marcos Cabral, afirmou que, além de Pessoa, que foi preso pelo crime de porte ilegal de arma e ameaça, devido ao teor da publicação, o jovem Raimundo Dantas de Sousa, de18 anos, que estava com ele no momento do flagrante, foi detido pelo crime de receptação.

“No perfil do Adaue Pessoa tinha fotos dele com arma e também com um comparsa segurando uma faca. No momento da prisão, o Sousa estava com um relógio que a gente constatou que tinha sido produto de roubo, por isso, ele foi enquadrado no crime de receptação. Na verdade, é uma afronta à polícia e à própria Justiça a pessoa publicar foto em facebook com arma na mão”, afirmou o delegado.

A dupla foi localizada em uma residência na Rua Euclides Pedro Mariano e, com eles, a polícia apreendeu uma arma de fogo calibre 38. Segundo o delegado, o ex-presidiário cumpria pena pelo crime de furto e tráfico de drogas e Sousa também já tinha passagem quando era menor de idade.