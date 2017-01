Comando do 4º BIS passa por mudanças na próxima semana

O comando do 4ª Batalhão de Infantaria de Selva (4º BIS) vai passar por mudanças no próximo dia 12 de janeiro. O tenente coronel Armindo Nunes de Medeiros Júnior vai entregar o posto mais alto da instituição ao coronel Wellington Valone Barbosa, que já está sendo apresentado às autoridades e aos militares.

Valone, que vem de Brasília, já foi inclusive apresentado ao governador Sebastião Viana, na terça-feira, dia 4. Medeiros Júnior estava a frente do Batalhão Plácido de Castro desde 2014.

Antes de deixar oficialmente o comando do 4º BIS, Medeiros Júnior foi condecorado pelo governador do Acre com a insígnia Grã-Oficial da Ordem da Estrela do Acre, uma das maiores homenagens que podem ser oferecidas pelo chefe do Poder Executivo.