Rainha Elizabeth quase levou tiro de guarda do palácio de Buckingham

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Pinterest(abre em nova janela)

Compartilhe no Skype(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Tumblr(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Pocket(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Compartilhe no Google+(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Um ex-guarda do Palácio de Buckingham, uma das residências da realeza da Inglaterra em Londres, conta que passou por uma situação inusitada no trabalho.

Em entrevista ao jornal britânico ‘The Times’, o agente, que não teve nome divulgado, conta que quase atirou contra a Rainha Elisabeth. Tudo porque a monarca, com insônia, resolveu fazer uma caminhada noturna com as luzes dos corredores apagadas.

O guarda disse ter se assustado com a silhueta, que acreditou ser de um invasor. O policial chegou a perguntar quem estava no corredor mas, com o susto, disse: “Maldito inferno, Majestade, eu quase atirei em você!”.

A rainha reagiu com bom humor à frase, conta ele. “Tudo bem. Na próxima vez, eu avisarei de antemão para que você não tenha que atirar em mim”, teria respondido ela.