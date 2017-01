Piloto de moto do rally Dakar é atingido por raio na Argentina

O piloto eslovaco Ivan Jakes, que disputa o rally Dakar entre as motos, foi atingido por um raio nesta quarta-feira, na Argentina. Ele chegou a ter uma convulsão, ficou sem enxergar por alguns instantes mas, ainda assim, seguiu na prova e terminou a terceira etapa da competição, disputada também na Bolívia e no Paraguai.

“Queremos falar aos fãs e amigos que o Ivan está bem e consciente. Ele foi atingido por um raio em uma tempestade no estágio 3 e, por sorte, estava com os pés no chão próximo aos pneus da moto, com o objetivo de se isolar. Estamos em um hospital em Jajuy para retirada de sangue e ficar em observação. Amanhã tem estágio”, diz o comunicado.