Número de brasileiros presos na fronteira dos EUA cresce 142%

O número de brasileiros detidos enquanto tentavam entrar ilegalmente nos Estados Unidos aumentou 142% em 2016 em comparação ao ano anterior, segundo dados da Patrulha da Fronteira dos EUA. As informações são do jornal Folha de S. Paulo.

No total, 3.252 cidadãos do país foram pegos tentando entrar nos Estados Unidos no ano passado, o que representa uma média de nove pessoas por dia – o percentual mais alto em cinco anos.

A maior parte dos imigrantes tenta chegar aos EUA cruzando a fronteira mexicana. Houve 3.118 ocorrências do tipo no ano passado. A segunda opção mais popular é entrar pela costa da Flórida, onde 91 casos foram registrados em 2016.

Fazer o trajeto pelo mar do Caribe é visto como algo menos arriscado do que cruzar o deserto que separa o México dos EUA. No entanto, a viagem de barco chega a custar R$ 65 mil, o dobro do valor da feita por terra.

Desde o último 6 de dezembro, 12 brasileiros estão desaparecidos após tentar entrar nos EUA por meio das Bahamas. O grupo inclui brasileiros de Minas Gerais, São Paulo, Pará, Paraná e Rondônia.