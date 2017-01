Militar é baleado na cabeça ao tentar impedir assalto

Um policial militar foi baleado na cabeça ao tentar ajudar uma cunhada durante assalto, que estava sendo assaltada, em Belo Horizonte. O crime ocorreu em Santa Luzia, na Região Metropolitana da capital, na noite desta terça-feira (3). O militar, que não teve o nome revelado, foi submetido a uma cirurgia no Hospital de Pronto-Socorro João XXIII e encontra-se em estado grave.

As informações da Polícia Militar, publicadas pelo G1, são de que a mulher estaciona o carro em frente à casa dele, quando dois homens em uma motocicleta anunciaram o assalto. O cabo, de 43 anos, ouviu o pedido de socorro e, ao sair, foi atingido.

Segundo o tenente Diego Romualdo, o homens eram brancos, magros e mediam entre 1,70m e 1,80m de altura. “Não temos a placa da motocicleta, mas nós queremos contar com o apoio da população de que se caso tiver informações que levem a localização, ao paradeiro desses infratores, que entre em contato com a Polícia Militar através do 190 ou através do disque-denúncia 181”, completou.