Avião é impedido de decolar e empresa cancela voo em Rio Branco

Um voo, com destino à Brasília, da companhia Latam foi cancelado na madrugada desta quarta-feira (4) no Aeroporto Plácido de Castro, na capital acreana Rio Branco. De acordo com a empresa aérea, a aeronave precisou passar por uma manutenção corretiva e os passageiros tiveram que ser realocados em outro voo previsto para quinta (5).

A aeronave faria o voo JJ3585 (Rio Branco-Brasília) com decolagem prevista para 3h14 desta quarta. A companhia aérea não informou o que motivou a manutenção e nem se os passageiros já tinham embarcado na aeronave quando o voo foi cancelado.

Porém, segundo o jornalista Wanglézia Braga, que estava no aeroporto, os passageiros já estavam acomodados no avião e tiveram que desembarcar. Ele contou que funcionários da Latam informaram que havia ocorrido uma pane elétrica no avião.

“Fomos para o mirante ver a decolagem e todo mundo desceu do avião. Ninguém entendeu mais nada. Procurei saber o que tinha ocorrido e o pessoal da Latam disse que tinha dado uma pane elétrica e a aeronave iria ficar em solo por um tempo para manutenção. Saí de lá mais de 2h e a situação ainda não tinha sido resolvida e os passageiros aguardavam”, contou Braga.

A Latam informou que um novo voo foi reprogramado com o número JJ9000 e deve sair de Rio Branco às 6h40 de quinta (5). “A empresa lamenta o ocorrido e esclarece que está prestando a assistência necessária aos passageiros. Reitera também que a segurança é um valor imprescindível e, sobretudo, todas as suas decisões visam garantir uma operação segura”, comunicou a empresa.