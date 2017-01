Oscar é recebido com festa em aeroporto de Xangai, na China

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Meia agora é jogador do Shanghai SIPG

O meia Oscar chegou nesta segunda-feira (1) a Xangai e foi recebido com festa ainda no Aeroporto de Pudong, que ficou lotado de torcedores e jornalistas ávidos por um encontro com o craque.

Aos 25 anos, o jogador não vinha sendo bem aproveitado no Chelsea a aceitou o desafio de defender o Shanghai SIPG, que lhe pagará R$ 1,6 milhão por semana, o segundo maior salário do mercado chinês, atrás apenas do de Tevez.

À Sky Sports, o diretor-geral do Shanghai SIPG revelou que o brasileiro tem planos de retornar à seleção brasileira. “Ele é tão jovem. Oscar quer voltar para a seleção brasileira, alguns dos compatriotas dele jogam na China e ainda assim são chamados para a seleção. Isso o ajudou a tomar a decisão de vir para China.”