Jovem ajuda família após barco virar no AC e acaba levado pela correnteza

O jovem Michel Junior Pinheiro de Souza desapareceu na tarde deste domingo (1º) após ajudar uma família que estaria se afogando no Igarapé Redenção. De acordo com o Corpo de Bombeiros do Acre, a família tentava atravessar o manancial quando a embarcação em que eles estavam virou na Comunidade Panorama, em Rio Branco. Souza teria retirado as pessoas da água, mas desapareceu logo em seguida.

Mergulhadores do Corpo de Bombeiros foram acionados para tentar encontrar Souza. As buscas foram suspensas no início da noite deste domingo. O major Cláudio Falcão informou que a forte chuva que caiu sobre a cidade entre a noite de sábado (31) e a madrugada deste domingo (1º), rompeu o desvio utilizado pela população e deixou os moradores ilhados na comunidade.

“Era uma família de quatro pessoas que foi tentar atravessar e o barco virou. Eles estavam se afogando e um rapaz que estava no local ajudou essas pessoas, mas desapareceu nas águas”, detalhou.

Falcão disse ainda que uma equipe esteve no local pela manhã para alertar os moradores sobre os perigos de tentar atravessar o igarapé naquele momento. “Alguém colocou um barco e as pessoas ficaram atravessando, mesmo com a advertência e proibição dos bombeiros. Fizemos buscas a tarde toda com os mergulhadores após o acidente, mas até o momento não encontramos essa pessoa”, lamentou.

Ao G1, a prefeitura informou, por meio da assessoria de comunicação, que o barco utilizado pela família pertence a Secretaria de Agricultura, porém, no momento do acidente a embarcação era conduzida pelos moradores e não por servidores municipais. O órgão destacou também que o barco fica sob responsabilidade da comunidade.

Forte chuva

O comandante da Defesa Civil Municipal, coronel George Santos, contou ao G1 que houve uma enxurrada no local e o acesso utilizado pelos moradores foi inundado. O coronel destacou que choveu em torno de 42 milímetros entre às 6h e 10h deste domingo.

“Tivemos uma quantidade de chuva muito grande e inundou o desvio. A enxurrada obstruiu a via e, com isso, fui acionado para poder chamar uma equipe dos Bombeiros. Durante a noite choveu 3.2 milímetros, mas a chuva começou mesmo depois das 6h”, destacou.