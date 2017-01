Concurso UFAM: edital 80/2016 Professor Titular – Livre

Universidade Federal do Amazonas oferece vagas para Professor Titular-Livre do Magistério Superior. Os ganhos são de até R$ 17.883,36.

A Fundação Universidade do Amazonas (UFAM) lançou o edital de n° 80/2016 destinado à realização de concurso público para Professores Visitantes brasileiros ou estrangeiros. São oferecidas duas vagas no cargo de Professor Titular-Livre do Magistério Superior. Os ganhos são de até R$ 17.883,36.

As inscrições estarão sendo realizadas na Secretaria das Unidades Acadêmicas, na Av. Rodrigo Otávio, nº 6.200, Japiim, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho, Setor Norte, em Manaus – CEP 69.077 – 000, até o dia 02 de março de 2017. A taxa é de R$ 350,00.

O concurso terá aplicação de prova objetiva, mais prova oral, defesa de memorial e prova de títulos. A prova escrita será realizada em Manaus, na data provável de 03 de abril de 2017.

Todo o processo de execução do concurso público, com as informações pertinentes, estará disponível no sítio http://progesp.wix.com/ddpessoas.

O prazo de validade do concurso será de um ano, a contar da data de publicação da homologação de seu resultado final no Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período, no interesse da Administração.